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- 【新品未使用品】キタサンブラック セット商品 ウマ娘プリティーダービー
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます☺︎【新品未使用・未開封品】『キタサンブラック』セット商品ウマ娘プリティーダービー【商品中身】ShadowverseEVOLVE・公式ラバーマット1枚・公式デッキホルダー 1個・公式スリーブ 1パック・アクリルプレート 1枚合計4点セットになります。バラ売り不可即購入、コメント無し購入OKです。サトノダイヤモンドキタサンブラック矢野妃菜喜立花日菜Machico和氣あずみ
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