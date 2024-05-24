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【新品未使用】LONGCHAMP ル・プリアージュS ROSE
商品番号 K19844532500
商品名

【新品未使用】LONGCHAMP ル・プリアージュS ROSE
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 3,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年2月に楽天市場で購入しましたが、使用機会がないため出品いたします。持ち手が長い方の商品です。新品未使用品、鞄の中にも傷や汚れ等は見受けられませんが、素人自宅保管品ですので予めご了承ください。簡易包装・畳んだ状態で発送いたします。恐れ入りますが返品はご遠慮ください。よろしくお願いいたします。カラー···ROSE人気モデル/シリーズ···LONGCHAMPルプリアージュSトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地サイズ：縦25×横27(下部)39.5(最大幅)×マチ16.4cm　持ち手：52cm　重量：270gLONGCHAMPル・プリアージュクラブトートバッグSナイロントート折りたたみLEPLIAGEピンク系2605619A26#ロンシャン#Longchamp#ピンク
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