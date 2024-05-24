最終！新品☆ JIMMY CHOOジミーチュウ星のスタッズ 本革トートバッグ ...

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☆最終お値下げです☆お買い得！JIMMYCHOOジミーチュウ 星のスタッズの本革トートバッグで、新品・未使用です！ジミーチュウの定番で人気のトートバッグで、使いやすい大きさで、革の質も良いです。星形スタッズを全面にあしらった存在感のあるアイテムで、サイドのスナップを留め外しすることで、バッグの形を変える事もできて、肩にもかけられます。新品・未使用でジミーチュウの人気のバッグなので、このお値段は買い得です！商品モデル番号 SOFIAM CST素材 レザータテ25cmxヨコ(上部44cmx底部30cm)xマチ13cm新宿 高島屋の正規店で購入しました。付属品は布バッグとビニールのショップバッグ。定価 20万☆期間限定最終値セール‼︎☆最終お値下げなので、今が一番お買い得です‼︎☆複数の商品をまとめて購入いただける方や、リピートで購入頂いている方には、気持ちお値引きして割引させていただいています☆美品、レア、珍品格安、割引セール、オススメ、春夏秋冬、レトロカラー···ブラック素材···本革#JIMMYCHOO#ジミーチュウ #星のスタッズ#トートバッグ #本革