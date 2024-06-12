MARYQUANT パールガマ口　2wayミニトート

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商品詳細
新品未使用品店舗にて購入使用する機会がない為出品します。マリークワントパールガマ口2WAYミニトート（ブラック）定価：12,100円サイズH19.5×W23×D10.5cm、持ち手全長29cm、ショルダー全長：101～119cm、パール直径：1.9cm、重さ：430g即購入可です。#マリークワント#MARYQUANT#MARYQUANTパールガマ口2wayミニトート#ショルダーバッグ#ハンドバッグ#マリークワントがま口バッグ
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パールガマ口 2WAYミニトート
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パールガマ口 2WAYミニトート
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