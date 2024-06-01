  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
K18イエローゴールド 1.5ミリ幅 50cm スクリューネックレス レディース
商品番号 O93578099566
商品名

K18イエローゴールド 1.5ミリ幅 50cm スクリューネックレス レディース
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 16,296 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

このネックレスは1.5mm幅になります。1.1mm幅と1.3mm幅も出品しております。新品未使用品全長約50cmチェーン幅約1.5mm重さ約2.58gプレート幅3.1mmK18イエローゴールドK18刻印有りメッキ等ではなく本物の18金です。御徒町のチェーン屋さんで仕入れております。国内の工場で生産されている国産品です。スクリューチェーンとは名前の通り螺旋状に回転しているデザインです。イメージでは螺旋階段みたいな感じです。メンズでもおしゃれでオススメです。1番壊れやすい丸カンの口も溶接してありますので安心です。40cmと45cmも出品しております。その他の長さもご相談にのります。アクセサリーリングk1018Kptダイヤモンド18金リング18金ネックレス18金ペンダント18金ブレスレットカラー···ゴールド材質···ゴールドカラー···ゴールド材質···ゴールド
http://narcologia.ru/goods/reboot605936.html
http://narcologia.ru/goods/providence639894.html
http://narcologia.ru/goods/peroration62315.html
K18イエローゴールド 1.5ミリ幅 50cm スクリューネックレス レディース
K18イエローゴールド 1.5ミリ幅 50cm スクリューネックレス レディース ...
K18イエローゴールド 1.5ミリ幅 50cm スクリューネックレス レディース
K18イエローゴールド 1.5ミリ幅 50cm スクリューネックレス レディース ...
K18イエローゴールド 1.5ミリ幅 50cm スクリューネックレス レディース
K18イエローゴールド 1.5ミリ幅 50cm スクリューネックレス レディース ...
K18イエローゴールド 1.5ミリ幅 50cm スクリューネックレス レディース
K18イエローゴールド 1.3ミリ幅 40cm スクリューネックレス レディース ...
K18イエローゴールド 1.5ミリ幅 50cm スクリューネックレス レディース
チェーン ネックレス スクリューチェーン k18 18金 50cm 1.9mm メンズ ...
K18イエローゴールド 1.5ミリ幅 50cm スクリューネックレス レディース
18金 ネックレス スクリューチェーン 50cm チェーン k18 18k ...
K18イエローゴールド 1.5ミリ幅 50cm スクリューネックレス レディース
Amazon | [OKKO] スクリューチェーン ネックレス チェーンのみ ...
K18イエローゴールド 1.5ミリ幅 50cm スクリューネックレス レディース
Amazon | 18金ネックレス レディース チェーンのみ 38cm 細い あずき ...
K18イエローゴールド 1.5ミリ幅 50cm スクリューネックレス レディース
チェーン ネックレス スクリューチェーン k18 18金 50cm 1.9mm メンズ ...
K18イエローゴールド 1.5ミリ幅 50cm スクリューネックレス レディース
18金ネックレス K18 スクリューチェーン 50cm (幅1.6mm 約2.2g) - 喜平 ...
K18イエローゴールド 1.5ミリ幅 50cm スクリューネックレス レディース
K18 18金 メンズ イエローゴールド パイプ ロープチェーン 2mm幅 50cm ...
K18イエローゴールド 1.5ミリ幅 50cm スクリューネックレス レディース
K18イエローゴールド スクリューネックレス 50cm 新品 本物 18金 ...
K18イエローゴールド 1.5ミリ幅 50cm スクリューネックレス レディース
Amazon | [RUBBY] [ルビイ] イエローゴールド K10 スクリュー チェーン ...
K18イエローゴールド 1.5ミリ幅 50cm スクリューネックレス レディース
K18 18金 メンズ イエローゴールド パイプ ロープチェーン 2mm幅 50cm ツイスト　k18 ネックレス 18k スクリュー 18金 ネックレス 男性 女性　男女兼用 ロングチェーン チェーンネックレス　ゴールド アクセサリー ジュエリー 母の日
K18イエローゴールド 1.5ミリ幅 50cm スクリューネックレス レディース
チェーン ネックレス スクリューチェーン k18 18金 50cm 1.9mm メンズ ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru