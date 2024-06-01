K18イエローゴールド 1.5ミリ幅 50cm スクリューネックレス レディース ...

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商品詳細
このネックレスは1.5mm幅になります。1.1mm幅と1.3mm幅も出品しております。新品未使用品全長約50cmチェーン幅約1.5mm重さ約2.58gプレート幅3.1mmK18イエローゴールドK18刻印有りメッキ等ではなく本物の18金です。御徒町のチェーン屋さんで仕入れております。国内の工場で生産されている国産品です。スクリューチェーンとは名前の通り螺旋状に回転しているデザインです。イメージでは螺旋階段みたいな感じです。メンズでもおしゃれでオススメです。1番壊れやすい丸カンの口も溶接してありますので安心です。40cmと45cmも出品しております。その他の長さもご相談にのります。アクセサリーリングk1018Kptダイヤモンド18金リング18金ネックレス18金ペンダント18金ブレスレットカラー···ゴールド材質···ゴールドカラー···ゴールド材質···ゴールド
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