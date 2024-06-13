美品　エルメス　黒レザー　ブレスレット　ミニドック

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HERMESエルメスブレスレットミニドッグゴールド/シルバー金具レザー バングルあまり着用しませんでしたので、コンディション良好かと思います。留め具に少々薄く擦れがあります。黒レザーにゴールドとシルバー金具が交互になっています。手首回り約15.5cm幅1.2cm付属品 箱すり替え防止の為返品は固くお断りさせて頂きます。画像良くご覧になってご購入下さい。アクセサリー材質···本革カラー···ブラック