トフアンドロードストーン 2wayバッグ ジョリーリザード M

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TOFF＆LOADSTONE - 未使用 トフ＆ロードストーン 2WAYハンドバッグ ...

Toff\u0026Loadstoneトフアンドロードストーンの2wayバッグJolieLizardジョリーリザードMサイズです。シップスで購入しました。定価約46000円両脇上部には隠しマグネットが付いており、ファスナーを閉じなくても、腕にかけるだけで自然に閉じた状態をキープできる作りになっています。使用には問題ありませんが、ハンドルの根元部分に多少のほつれが見られます。気になられる場合は修理を行いご使用ください。写真９枚目参照自宅保管＆商品状態にご理解いただける方、よろしくお願い致します(^^)●サイズ：高さ23cm×幅34cm（底辺30㎝）×マチ13cm ●ショルダーストラップ：約107㎝（調節不可、取り外し可）●重さ約750g●素材牛革（リザード型押し）●内装：オープンポケット×2、ファスナーポケット×1●補足事項：家族に喫煙者•ペットはおりません。発送にはリサイクル資材を使用しております。専用保存袋に入れて発送します。どこかご不明点や気になる点が有りましたら、ご購入前にお気軽にお問い合わせください(^^)お値下げ中です〜#トフアンドロードストーン#ジョリーリザード#オフィスカバン#牛革