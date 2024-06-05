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週末お値引　エルメス　カレ　90　A propos de Bottes
商品番号 R51089971164
商品名

週末お値引　エルメス　カレ　90　A propos de Bottes
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 8,084 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしました。エルメスカレ　カレ90シルク100%（タグは処分済です）ペールピンクAproposdeBottesブーツ秋冬にぴったりのブーツ柄、肌馴染みの良いペールピンクが可愛いらしいカレです。2〜3回使用の美品、水洗いデラックスクリーニング済ですので清潔な状態で、直にお召しになれます。こちらでも確認はしておりますが、見落としがあるといけませんので、画像を拡大するなどし、状態のご確認頂ければと思います。万が一の見落としご容赦ください。美品ではありますが、一度人手に渡り、クリーニング済の点ご理解頂ける方に。他サイトでも出品しますので、急な取り下げご了承ください。お手数ですがプロフィールご一読お願いします。
http://narcologia.ru/goods/calling704050.html
http://narcologia.ru/goods/seamless371129.html
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