CHANEL シャネル Wホック 二つ折り財布 キャビアスキン ブラック 黒

数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆♠即購入OKです♠真贋済の商品です万一があった場合は返品対応させて頂きます #もみじ_小物◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆シャネルの定番キャビアスキン二つ折り財布ぜひご検討くださいm(__)m◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ■ブランド CHANELシャネル■カラー 黒 ブラック■タイプ 財布 サイフ 折り財布 折財布 キャビアスキン Ｗホック ココマーク ロゴ ■実寸サイズ 約11.5cm×9.5cm厚み 約2.5cm ※多少の誤差はご了承下さい◆◆◆状態◆◆◆外側：多少の型崩れあり多少の角スレボタンの一部はがれあり（写真10枚目）内側：小銭入れ内部よごれ、一部やぶれ（写真6枚目）シリアルが薄れています。 ボタンのはまり：問題ありませんべたつき：ありません札入れ剥がれ：ありませんまだ使って頂けるお品かと思います。写真ご確認頂き、ぜひご検討ください。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆簡易的なリペア、クリーニング済みですので、お手元に届きましたらすぐにお使い頂けます。◆付属品はありません。写真に写っているお品です。緩衝材で梱包して発送いたします。◆購入先真贋済のネットストア◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆管理記号 a36#もみじ_小物★気になる点がございましたらお気軽にご質問ください



【Used 通常品】シャネル CHANEL 二つ折り財布 キャビアスキン CC 型押しココマーク Wホック ブラック - ブランドジャックリスト



【Used 通常品】シャネル CHANEL 二つ折り財布 キャビアスキン CC 型押しココマーク Wホック ブラック - ブランドジャックリスト



シャネル CHANEL ココマーク Wホック ブラック キャビアスキン 二つ折り財布 ゴールド金具 黒 コンパクト ウォレット



【Used 通常品】シャネル CHANEL 二つ折り財布 キャビアスキン CC 型押しココマーク Wホック ブラック - ブランドジャックリスト



シャネル（CHANEL）ココマーク｜Wホック｜二つ折り財布｜キャビアスキン｜黒｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（594699）



シャネル（CHANEL）ココマーク｜Wホック財布｜二つ折り財布｜キャビアスキン｜ブラック｜ゴールド金具｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（795125）



☆シャネル☆ Wホック財布 二つ折り財布 キャビアスキン | wic-capital.net



【Used 通常品】シャネル CHANEL 二つ折り財布 キャビアスキン CC 型押しココマーク Wホック ブラック - ブランドジャックリスト



CHANEL シャネル キャビアスキン Wホック 二つ折り財布 コンパクト財布 ...



中古】 CHANEL シャネル レディース 二つ折り財布 キャビアスキン W ...



シャネル CC ココマーク キャビアスキン レザー Wホック 二つ折り 財布 ...



シャネル CHANEL ココマーク Wホック ブラック キャビアスキン 二 ...



CHANEL - CHANEL シャネル キャビアスキン マトラッセ Wホック 二 ...



中古】 CHANEL シャネル ココマーク Wホック二つ折り財布 A13496 ...



中古】 CHANEL シャネル ココマーク Wホック二つ折り財布 A13496 ...