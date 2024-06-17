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CHANEL シャネル Wホック 二つ折り財布 キャビアスキン ブラック 黒
商品番号 V10854935101
商品名

CHANEL シャネル Wホック 二つ折り財布 キャビアスキン ブラック 黒
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆♠即購入OKです♠真贋済の商品です万一があった場合は返品対応させて頂きます　　　　#もみじ_小物◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆シャネルの定番キャビアスキン二つ折り財布ぜひご検討くださいm(__)m◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆　　■ブランド　CHANELシャネル■カラー　黒　ブラック■タイプ　　財布　サイフ　　　　　折り財布　　折財布　　　　　　キャビアスキン　Ｗホック　　　　　ココマーク　ロゴ　　　　　■実寸サイズ　約11.5cm×9.5cm厚み　約2.5cm　　　　　　※多少の誤差はご了承下さい◆◆◆状態◆◆◆外側：多少の型崩れあり多少の角スレボタンの一部はがれあり（写真10枚目）内側：小銭入れ内部よごれ、一部やぶれ（写真6枚目）シリアルが薄れています。　　　　　　ボタンのはまり：問題ありませんべたつき：ありません札入れ剥がれ：ありませんまだ使って頂けるお品かと思います。写真ご確認頂き、ぜひご検討ください。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆簡易的なリペア、クリーニング済みですので、お手元に届きましたらすぐにお使い頂けます。◆付属品はありません。写真に写っているお品です。緩衝材で梱包して発送いたします。◆購入先真贋済のネットストア◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆管理記号　　a36#もみじ_小物★気になる点がございましたらお気軽にご質問ください
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