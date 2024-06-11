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値下げ！FENDI フェンディ バレッタ 髪留め
商品番号 H61166114538
商品名

値下げ！FENDI フェンディ バレッタ 髪留め
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDIフェンディバレッタ髪留め少し使用して長らく自宅保管していました。少しくすみなど経年変化はありますが、使用に問題ありません。サイズ約9.5cm×2.2cmカラー　黒・FF文字used品ですがご了承頂けましたら、らくらくメルカリ便ネコポスで発送します。
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