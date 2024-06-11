値下げ！FENDI フェンディ バレッタ 髪留め

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商品詳細
FENDIフェンディバレッタ髪留め少し使用して長らく自宅保管していました。少しくすみなど経年変化はありますが、使用に問題ありません。サイズ約9.5cm×2.2cmカラー 黒・FF文字used品ですがご了承頂けましたら、らくらくメルカリ便ネコポスで発送します。
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