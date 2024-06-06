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ポケカ151フシギバナsarセット
商品番号 A84170888683
商品名

ポケカ151フシギバナsarセット
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 3,115 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フシギバナsarの進化セットになります！新品未使用品です。パックから排出後すぐにスリーブに入れて保管しました！神経質な方はご遠慮下さい！プレイ用でお願いします！濡れ折れ対策をして配送いたします！
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