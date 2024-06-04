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Samantha Thavasa　サマンサタバサ　ショルダーバッグセット　①
商品番号 L35602893685
商品名

Samantha Thavasa　サマンサタバサ　ショルダーバッグセット　①
ブランド名 サマンサタバサ
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎#hitsujitokuリサイクルファッション━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎☝︎出品中の全商品を見みれます。下記内容をご確認の上お取引お願い致します。　　　　　商品説明SamanthaThavasa　サマンサタバサ　ショルダーバッグセットです。購入時期：不明新品タグ：あり外箱：なし■状態■・新品ですがあくまでもユーズド品です。■未使用では御座いますがスレ、汚れ、金具部分に小傷、等ございますがまだまだお使い頂けるお品です。※画像にあるものが全てです。画像にて状態をご確認下さいましたら幸いです。※すり替え防止のため、返品は受け付けておりません。■商品詳細■ブランド:SamanthaThavasa　サマンサタバサショルダーバッグ　レザーカラー：ピンク素材：レザー仕様内側オープンポケット×1◆サイズ　縦14cm×横24cm×マチ12cmブランド:SamanthaVega　サマンサベガ　ミニチェーンバッグ　ポシェットカラー：ミント素材：合皮◆サイズ　縦13cm×横14.3cm×マチ4.5cm（※誤差はご了承下さい）■梱包発送について■プチプチ包装して梱包しらくらくメルカリ便にて発送させて頂きます。#ウィメンズ　　#ショルダーバッグ#SamanthaVega　　#サマンサタバサ#hitsujitokuリサイクル☝︎出品中の全カテゴリー商品を見みれます。MR-1551
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