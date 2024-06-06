■極美品■ヴィトン■モノグラム サテライト70■M23350 レザー ボストン

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ルイ・ヴィトン ボストンバッグの値段と価格推移は？｜66件の売買 ... ルイ・ヴィトン ボストンバッグの値段と価格推移は？｜66件の売買 ...

ご覧頂きありがとうございます。■商品詳細ブランド名：LouisVuittonサイズ：W70cm×H55cm×D16cmハンドル：約22cmサイズ70刻印付属品：※付属品欄に記載していないものは付属しません。付属品の状態の記載は省略いたします。気になる方はご質問ください。生産国：フランス素材：レザーカラー：モノグラム管理番号：E390707600-2識別番号：0713‐31シリアルナンバー(製造番号)：VI1927■当商品状態ランク外側：A内側：A当社独自状態ランク：気になる点がございましたらご質問くださいN新品（未使用であり目立つ傷や汚れがなく状態の良い美品デットストック品など）S未使用級（未使用級であるが傷や汚れがみられるもの長期保管品、展示品など）A傷汚れが少なく状態の良い美品B程よい使用感や多少の傷、汚れはあるが程度良好の商品C使用感の他、目立つ傷や汚れが見れる商品Dかなり大きな傷みがある難あり商品。リペアをお勧めします。■状態補足：外側非常に綺麗な商品です軽度な擦れ傷あり内側非常にきれいな商品です※中古品のため、ランクに関わらず多少の傷や汚れがございます。見落としがある場合もございますのでご了承の上ご入札・ご購入ください。■仕様：ポケット2メンズトランクスーツケース出張ビジネスA■仕入れ先：スターオークション