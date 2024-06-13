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HERMES　エルメス　スカーフ　バンダナ　大判
商品番号 B16443760384
商品名

HERMES　エルメス　スカーフ　バンダナ　大判
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 12,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

都内のデパートにてデザインに惹かれて購入後、家庭保管しておりました。未使用で傷、染み等は見当たりませんが、あくまでも中古というご認識でお願い致します。本体のみとなります。長さ約87センチ
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