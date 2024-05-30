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\u003c美品\u003e COACH コーチ　ニューヨーク　ショルダーバック　カードケース付き
商品番号 P15347785917
商品名

\u003c美品\u003e COACH コーチ　ニューヨーク　ショルダーバック　カードケース付き
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···レッド柄/種類···レザー・スウェード系5年ほど前、ハワイで購入したものです。数回のみ使用。とても美品です。小さめで赤いショルダーバックになります。裏地は花柄で可愛いです。可愛すぎるので、年齢的に身につける機会が少ないので、出品します。カードケースはおまけとしてつけます。宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/stair972400.html
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