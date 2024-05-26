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本革ハンドバッグをプレゼントで頂きましたが、数回使ってます。長財布などスッポリ入る大きさで、デカすぎず小さすぎずで安定なハンドバッグです。最近はずっとお気に入り保管してました★バックたくさんあるので断捨離します✨たくさん詰めれるように、バックの中にも詰めます(^。^)♡本革ですが、追加料金と⭐️カウントなしで。OKなので一番手の方はお得です(о´∀`о)その代わり、バックはお一人1つまでです。通常詰め放題は、１０月中に1名さしより募集します。新規箱だしに、1番にコメントした方になります★！引き続き通常詰め放題も、ご検討よろしくお願い致します♡(о´∀`о)素材···牛革(本革)9999円商品は、単品購入可能です♪お値段交渉も⭕️