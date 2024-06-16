未使用 agnes b. アニエスベー レザー二つ折り財布 ホワイト×ベージュ ...

人気ブランド、アニエスベーから、これからの季節にピッタリなホワイト×ベージュのレザー二つ折り財布です。県内ブランドショップにて購入しました。アイコニックなブランドロゴが特長的で、取り出したときの存在感があり、ファンには堪らないデザインとなっています。カードスロット、内側に多数のポケット等使い勝手の良さを備えています。インスタ等SNSでも映えます。クラフトマンシップ溢れるアイテムを是非お楽しみください。サイズ11×9.5厚さ約3未使用ですが保管、経年による多少の変化等ある場合がございます。完全完璧をお求めの方はご遠慮いただければと思います。



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