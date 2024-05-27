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業務用エステ機器
商品番号 U30703990864
商品名

業務用エステ機器
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 20,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

emsラジオ波バキュームキャビテーションができる業務用エステ機器です。3年前に購入しました。発送する際はアルコール消毒をしてもう少し綺麗にしてから発送致します。他サイトにも出品中です。
http://narcologia.ru/goods/capitation55508.html
http://narcologia.ru/goods/cotton414361.html
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