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商品詳細
emsラジオ波バキュームキャビテーションができる業務用エステ機器です。3年前に購入しました。発送する際はアルコール消毒をしてもう少し綺麗にしてから発送致します。他サイトにも出品中です。
http://narcologia.ru/goods/capitation55508.html
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http://narcologia.ru/goods/traverse449226.html
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