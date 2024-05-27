新品未開封。最新のピュアです。リファ　ファインバブルピュア　シャワーヘッド

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※購入希望の方は専用ページをお作りしますのでコメントお願い致します。カラーはホワイトです。正規店にて購入しました。塩素除去カートリッジはついておりません。無くても問題なく使えますので安心して下さい！水を肌への刺激に変えないためにReFaが採用したのは、日本発祥の技術、ウルトラファインバブルとマイクロバブル。普段目にする通常の泡よりもずっと小さく、特異的な洗浄のメカニズムを持つ2つの泡で肌本来の美しさを引き出します。シャワーヘッドを浴槽に入れると、なめらかな肌ざわりのシルキーバスに。2つの泡が肌をやわらかく包みこむので、心も身体も温まります。部位によって性質の異なる汚れを落とす、全身を温める、うるおいを与えるなど、目的にあわせた最適な水流にコントロールできます。#refa#リファ#ファインバブルピュア#シャワーヘッド#マイクロファインバブル