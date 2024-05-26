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コペン　ローブS 新車外しスプリング
商品番号 Q31188343940
商品名

コペン　ローブS 新車外しスプリング
ブランド名 ダイハツ
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類···スプリング対応車種メーカー···ダイハツLA400コペンローブSから外した純正スプリングです。LA300イースに取付する為に購入しましたが断念しました。一部防錆剤が付いてます。#イース#タント#ムーヴ#コンテ#ココア#ウェイク
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