TEIN テインハイテクダウンサス　NHP10 アクア

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トヨタ アクア NHP10テインハイテクダウンサスになります。前期型のアクアに装着していました。アップガレージにて中古で購入して半年間で4,000kmほど使用しました。ノーマルに戻した為手放したいと思います。パッケージ箱は湿気などにやられており汚れや変形があるため同封しますが梱包材料としてご理解ください。中古にご理解ある方の購入をお願い致します。格安出品ですので早いもの勝ちです！前後で約3〜4センチ下がります。※コンビニ払い選択の方は商品購入後6時間以内にご入金よろしくお願い致します。