トヨタ　マークXジオ　RS-R BESTi リア車高調

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商品詳細
トヨタ マークXジオのRS-RBESTiリア車高調 ショックのみとなってます車、乗り換えのため外し、外すまでは普通に使ってました。一本だけ全下げの状態で固着してますショックはゆっくりと戻る程度中古なのでクレームなどは受け付けません
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