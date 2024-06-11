30アルファードハイブリッド　タナベ　ダウンサス

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商品詳細
用品の種類···スプリングサスペンションタイプ···固定式対応車種メーカー···トヨタ30アルファードHV用のダウンサスです。NF210AYH30WNKAYH30WNFAYH30WNRアルファード、ヴェルファイア共通です。前後セットです。画像の通り比較的綺麗かと思いますが使用していたものですので傷やスレ跡あります。
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