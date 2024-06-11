IZUMI　木製　ウッドステアリング　本体

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いずみ 4本スポークウッドステアリング のパーツレビュー | ネイキッド ...

用品の種類...ステアリング本体祖父の遺品です。かなり古く、それなりに汚れや劣化も見られますm(__)m当方が手にした後は押入れの中で保管しておりました。当方が手にしてから20年以上経過しております。かなりサビもございます。詳しくないのでよくわかりませんが全ての車種で使用が出来るのか不明ですm(__)m装着出来るのかご自身でご確認くださいm(__)m今では入手困難なレアものなのは間違いないと思います(^^)お車のインテリアにこだわりがおありで大切になさって下さる方宜しくお願い申し上げますm(__)m安心安全のヤマト運輸さんの匿名配送らくらくメルカリ便を予定しております。だいたいの日付と時間をご指定出来ます(^^)ご希望のございます場合はご購入の後でも前でも良いのでお伝え下さいm(__)m※希少なレア商品です。申し訳御座いませんが最近100のお取引で低評価5件以上の御方とはお取引を控えさせて頂きますm(__)m宜しくご了承下さいm(__)m#ウッド#wood#Wood#ステアリング#イズミ#車#ヴィンテージ#車パーツ#車アクセサリー#コレクション#カー用品