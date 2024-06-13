カワサキ、KH250.KH400、トップブリッジ、赤アルマイト

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KH250.400ハンドルのトップブリッジになります、某オークションサイトでKH250用で購入しました、多少の小さなキズは有ります、綺麗な状態かと？個人的の主観です、車両に取付け確認してません、お客様が画像で判断して購入して下さい、3Nでお願いします、返金、返品は致しません、なお発送はクロネコヤマト着払いのみでの対応とさせて頂きます、宜しくお願い致します。タグ、カワサキ、ホンダ、ヤマハ、スズキ、ハーレー、スティード、バルカン、アメリカン、旧車、KH250.400、ss350.SS750、z400fx.z550FX.z250ft.GT380.ＲＺ250.ゼファー、zrx、XJRGS400.XJ400..z1.z2'CB400from.RG250、カヤバ、オーリンズ、コニー、ヨシムラ、モリワキ、紀ノ国屋、RPM、アライ、SHOEI、