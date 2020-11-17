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トランクマウントプレート　YAMAHA MT-09 TRASER9 GT
商品番号 F18134807274
商品名

トランクマウントプレート　YAMAHA MT-09 TRASER9 GT
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Y’SGEAR:ワイズギアトランクマウントプレート定価　18,700円開封しましたが未使用品です。ユーロトップケースなどが取り付けられます。ヤマハのバイクの多くに取り付けられますが、対応機種や仕様はメーカーサイトなどを参照ください。年式：21-MT-09MT-09SPTRASER9GT【メーカー品番】Q5K-YSK-127-E01【素材／材質】アルミダイキャスト【カラー】つや消し黒塗装【最大積載量】通常荷物5kg(推奨リアボックス使用時は、各ボックスの許容重量まで可能)種類···その他
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