Acqua di Parma リミテッドエディション　キャンドル

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ACQUA DI PARMA

重量···200g〜299g香り···ラベンダー/ローズマリータイプ···ジャーSize200g価格¥10,010（税込）商品説明リビングルームからテラス、キッチンからベッドルームまで、家はイタリアンエレガンスでライトアップされます。それぞれのフレグランスは今までに経験した人生の瞬間を、ごく自然に思い起こさせます。その香りの記憶の背景には、所作や雰囲気など、紛れもなくイタリアンマインドを湛えています。直径7.5cm/Height10cm燃焼時間:50時間程度香りボンジョールノは、窓から差し込む一筋の朝日。そよ風が光のカーテンにたなびき、ミント、ラベンダー、ローズマリーの香りとともに、刈られたばかりの芝生の緑の香りをもたらします。リネンシーツの新鮮さと田舎の香りの穏やかな美しさで目を覚まします。キッチンやテラス、または、リビングルームのバランスの取れたエネルギーに気付き、都会の喧騒の中でも自然に陶酔できる理想的な香りです。友人との会話を盛り上げたり、気分よく朝のルーティンにとりかかれたり、新しく輝かしい一日を、きちんとスタートできる香りです。