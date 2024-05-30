極上天然伽羅 沈香原木 香木 量さ：3.4g

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商品詳細
極上天然伽羅3.4g（原価格:¥46,000円）素材に見える黒色の部分に沈香油が多く含まれており、その部分には沈香特有のなんとも言えない高貴な香りが凝縮しております。天然伽羅です。当方の実家は海南島に100年以上の天然沈香樹の森です。独特の濃い良い香りがします。是非お試しください！産地：中国海南産#香木#伽羅#白檀#骨董#古美術#聞香#香炉#組香#沈香#香#お香#聞香#線香#インセンス
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