新品 ブルガリ BVLGARI オムニア アメジスト オードトワレ 65ml

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますブルガリBVLGARIオムニアアメジストオードトワレEDT商品状態：新品未開封内容量：65ml購入時期：2023年8月並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので、安心してお使い頂けると思います。最も高貴な花といわれるブルガリアンローズを絶妙に！現代的でカラフルなブルガリのジュエリーを髣髴とさせる、若々しく創造性がみなぎり見事に洗練されたフレグランス、オムニアアメジスト。アメジストが放つ魅惑的なオーラにインスパイアされた、カラフルな香りの宝石です。即購入OKです☆質問あればコメントまでお願いします！
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