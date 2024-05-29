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【最終値下】HOSPILEG プラセンタ\u0026赤ブドウエキス
商品番号 W51881056844
商品名

【最終値下】HOSPILEG プラセンタ\u0026赤ブドウエキス
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 1,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HOSPILEGプラセンタ\u0026赤ブドウエキス1点の出品です。10月に湘南美容外科で購入。新品・未開封。賞味期限：2025年6月発送時は中身だけを郵送いたします。定価:¥9720
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HOSPILEG〈ホスピレッグ〉 | 株式会社スウィートイート
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