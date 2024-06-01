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- ★未開封★ヤングリヴィング シュートラン15ml
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商品詳細
★未開封★ヤングリヴィングシュートラン15ml◼︎お知らせ◼︎いつもありがとうございます。2023年8月1日（火）より、YLが原材料費、輸送コスト増加の為、一部製品の価格改定を実施するとの事です。それに伴い、こちらに出しているYL製品の価格も近々変更致しますので、よろしくお願い致しますm(__)m【商品詳細】★ ヤングリヴィング シュートラン15mlx1本希望小売価格 19712円●自宅保管していましたが、整理をするためセットでお安くしました。ご理解頂ける方にお願い致します。※数年前に購入#アロマオイル#ヤングリヴィング#ディフューザー#精油#マッサージ
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