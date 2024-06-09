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大正製薬リポビタンDXプラス　180錠+270錠　セット
商品番号 C39559314337
商品名

大正製薬リポビタンDXプラス　180錠+270錠　セット
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大正製薬リポビタンDXプラス90錠×2個大正製薬リポビタンDXプラス270錠新品未開封品です使用期限270錠　2025年4月90錠　2024年10月#大正製薬　#リポビタン
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