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DIPTYQUE ORPHEON ディプティック オルフェオン 75ml
商品番号 K93667125088
商品名

DIPTYQUE ORPHEON ディプティック オルフェオン 75ml
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❣️ご覧いただきありがとうございます。❣️並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します❣️神経質な方はご遠慮下さい。❣️新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので、❣️安心してお使い頂けると思います。❣️内容量：75ml❣️商品の特徴：伝説のバー”着想の新フレグランス「オルフェオン」1960年代初頭、フランスパリの文化はプレタポルテの発展によりファッション文化が開花し、さまざまな文化に溢れた時代。伝説のナイトクラブ「オルフェオン」に、様々な文化人が集いました。ディプティックの創業者たちもオルフェオンに集まったパリの文化を愛する一人。今はなき伝説バーオルフェオンの“香りの記憶”を表現した古くて新フレグランス。フレッシュでフローラルでありながら、官能的でウッディ。調香師：オリヴィエ・ペシュージュニパーベリー、シダー、トンカビーンズ、ジャスミン❣️即購入OKです☆質問あればコメントまでお願いします！❣️❣️❣️
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