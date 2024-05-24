ヘアボーテ エクラ ボタニカルエアーフォーム　ダークブラウン　80ｇ　5本

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商品詳細
人気モデル/シリーズ···ヘアボーテエクラボタニカルエアカラーフォームHAIRBEAUTE\"ECLAT\"白髪用ヘアボーテエクラボタニカルエアカラーフォーム未使用→5本1本80g4,290円(税込)で購入しています。色：ダークブラウン容量：80g内容品：ヘアボーテエクラエアカラーフォーム80g、使用説明書、手袋形状タイプ···液状タイプ人気モデル/シリーズ···ヘアボーテエクラボタニカルエアカラーフォーム
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