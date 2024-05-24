プチシルマ スーパーDX 大粒7ミリ 替えプラスター100枚付 一般医療機器 ...

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商品詳細
プチシルマスーパーDX大粒7ミリタイプ 替えプラスター100枚付です。替えプラスターに経年劣化があります。シールの台紙のプリントのデザインが変わる場合があります。発送はお箱なしで発送致します。ご了承ください。日本郵便定形郵便にて発送致します。(不着等補償なし ポスト投函)補償付宅配便、追跡有りのメール便は別途送料で対応致します。ご希望の方は、購入前にコメントしください。購入後の対応はいたしかねます。一般医療機器です。#プチシルマ
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