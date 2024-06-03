新品未開封 LAVA 水素美人プレミアム3袋

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商品詳細
サプリメント形状···粒1日、三粒を目安にお飲みください。LAVAの水素サプリになります。未開封棚の中で保管賞味期限...2024.11定価...9940円(税込)◆「シルク水素パールパウダー(日本産真珠由来)」◆「還元発酵乳酸菌」美容＆体内ケアが特徴で、乳酸菌数はヨーグルト100個分◆「酒粕由来プロファイバー」体内スッキリケアを助ける酒粕由来の食物繊維。脂っこい食事が好きな方にもおすすめ！原材料イヌリン、デキストリン、酒粕発酵物、シルクパウダー、真珠貝由来ハイドロキシアパタイト、乳酸菌発酵エキス（黒糖培地・乳酸菌）、梅エキス、海洋深層水／クエン酸、微粒二酸化ケイ素、水素栄養成分【3粒あたり】タンパク質：0.02g、脂質：0.01g、 炭水化物：0.74g、食塩相当量：0.01g#ダイエット#LAVA#水素サプリ#サプリメント
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