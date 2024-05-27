新品 シャネル ブルー ドゥ オードトワレット EDT 100ml

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ご覧いただきありがとうございますシャネルCHANELブルードゥオードトワレットEDT100mlです。壮大なシナリオ。予想のつかない男性らしさ。「ブルードゥシャネル」は、束縛から解放され、自由を手に入れた男性を称えるフレグランスです。新品未開封内容量：100ml購入時期：2023年5月海外旅行する時免税店からに購入しました。●並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します。新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので、安心してお使い頂けると思います。○即購入OK自宅にて保管していましたのでご理解いただける方よろしくお願いします。