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PM アクティヴァイズ フィットライン　 5缶セット
商品番号 K22002580923
商品名

PM アクティヴァイズ フィットライン　 5缶セット
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 10,934 円
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商品詳細

PMアクティヴァイズフィットライン　5缶セット原産国：ドイツアクティヴァイズオキシプラス数量：5缶内容量：175g/缶賞味期限:2024.5アクティヴァイズオキシプラス◆ビチオンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。◆NTC:可能な限り栄養が吸収できることを目的としています。定価6480円/個即購入OK商品をご覧頂き、ありがとうございます■その他、多数のプライズ商品を出品しています！まとめ買いの場合は少しお安く致します是非ご覧ください！！サプリメント形状···粉末
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