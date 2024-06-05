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【選定品】B40 クラリネット　マウスピース
商品番号 H10875540580
商品名

【選定品】B40 クラリネット　マウスピース
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クラリネットのマウスピース、B40です。10本程度から選定しました。他の個体に乗り換えたため出品いたします。個体の特徴としては、吹き心地がよく遠達性に優れたものです。値段交渉等承ります。定価:14850円種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···マウスピース
http://narcologia.ru/goods/troupe749111.html
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