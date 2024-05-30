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【新品・未開封】ミルクウォーマー ママミルク 哺乳瓶ウォーマー ボトルウォーマー
商品番号 U40386012337
商品名

【新品・未開封】ミルクウォーマー ママミルク 哺乳瓶ウォーマー ボトルウォーマー
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 1,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5月に購入しました。新品・未開封ですが、自宅保管ですので気にされる方はご遠慮ください。製品仕様↓・製品型番：MLK-612・定格電源：DC5V2A/DC12V2A・消費電力：8W(5V)/22W(12V)・温度ヒューズ：127℃・使用環境温度：10〜25℃・製品サイズ：約幅75×奥75×高125mm・製品重量：約150g・電源コード長：約110cm・材質：本体/PC、ABS樹脂・生産国：中国※日本国内メーカーにて全商品の検品
http://narcologia.ru/goods/injure900067.html
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