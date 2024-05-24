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ノースフェイス リバーシブル マウンテンジャケット フリース/ot3744S
商品番号 M93558722721
商品名

ノースフェイス リバーシブル マウンテンジャケット フリース/ot3744S
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 8,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ラピッド店　←全商品一覧✔まとめ買い合計金額より500円引き___________________・即購入OKです『営業時間平日10時～17時』・時間外でのコメント返信不可になります・土日祝,発送お休み___________________________アメリカ[ノースフェイス]正規ショップでの購入購入日：2023年（100％正規品ですのでご安心下さいませ）■■■THENORTHFACE■■■MIX-N-MATCH　CHIMBOJACKET（リーバシブル）①中綿入マウンテンジャケット②シェルパフリースジャケット・中綿Heatseeker™採用・DWR　耐久性撥水加工・シェルパフリース（やみつきになる毛並み）・胸元ハーフドームロゴ・両サイド　ジップ式ポケット・フード着脱可●DWR（耐久性撥水）加工小雨や雪を弾き、乾燥時間を短縮します。防水性／透湿性バリヤーと併用することでシェルの表面からの水分の浸透を防ぎ透湿性バリヤーは内側の蒸気を外へ発散します●HeatseekerTNF社オリジナルの化繊綿で暖かく、最小の大きさで暖かさを実現しています（TNF人工ダウン）○ティーン、ボーイズ　モデル○ハイブリットモデル　（ダウンジャケット×TECHフリースパーカー）○カラー：ニュートープグリーン　/　TNFCAMO○サイズ：USサイズ　S　○日本サイズ：130サイズ○身長：124cm～129cm○サイズ：身幅46cm、肩幅37cm、着丈49cm　(素人採寸の為多少の誤差はお許し下さい)○素材：ポリエステル○新品未使用品○新品タグ付き「ノースフェイス正規ホログラムシール付」内側タグに付いております
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