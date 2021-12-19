Teenage Engineering OP-1 品

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商品詳細
こちらはTeenageEngineeringOP-1の中古品です。付属品は写真のとおりです。初期型です。箱が一部割れています。禁煙環境で使用してました。本体に一部プラスチックに変色があります。ディスプレイに保護フィルムを貼っています。このOP-1は、音楽制作やパフォーマンスにおいて非常に優れたクリエイティブツールです。コンパクトなサイズでありながら、シンセサイザー、ドラムマシン、サンプラー、シーケンサーなど、多様な機能を備えています。注意事項:中古品であるため、使用感や細かな傷がありますが、本体の機能には問題ありません。商品の状態や機能についての詳細を知りたい場合は、お気軽にお問い合わせください。質問や交渉も歓迎です。音楽制作愛好家やクリエイターにとって、このOP-1は驚くほどのクリエイティブなパフォーマンスを実現するための優れたツールです。ぜひこの機会に手に入れて、あなたの音楽制作の可能性を広げてみてください。よろしくお願いします！teenageengineeringOP-1teenageengineering定価：¥101667#teenageengineering#teenageengineeringOP_1種類···キーボード・シンセサイザー
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http://narcologia.ru/goods/injure343067.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi44947.html
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