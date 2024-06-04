中日ドラゴンズ　レプリカユニフォーム　加藤翔平

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中日、2020年の『昇竜ユニフォーム』を発表！ | ドラ要素＠のもとけ

中日ドラゴンズ加藤翔平選手のレプリカユニフォームです開封していますが、着用はせず壁に飾っておりました自宅保管であることを承諾いただける方のみご購入をお願いいたします#中日ドラゴンズ#加藤翔平