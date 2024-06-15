大谷翔平 千賀 メジャー初対決　Japanese Heritage Night

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商品詳細
大谷 千賀 メジャー初対決2023年8月25日ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト記念キャップエンゼルス大谷翔平選手とメッツ千賀滉大選手が初めて対戦した試合において、2500個限定で配布された記念キャップです。新品・未使用です。このまま配られたため、袋等はありません。一緒に配布された、限定品のゴーストフォークボールもお付けします。#大谷翔平#千賀滉大#ShoheiOhtani#KodaiSenga#ロサンゼルスエンゼルス#LosAngelesAngels#ニューヨークメッツ#NewYorkMets#JapaneseHeritageNight野球チーム···大リーグ・MLB
http://narcologia.ru/goods/Sydney359149.html
http://narcologia.ru/goods/marshal149080.html
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限定]メッツ千賀滉大 サイン入りボール 大谷対戦-
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