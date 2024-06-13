ユベントス 15/16 ユニフォーム モラタ

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商品詳細
正規品サイズL(日本サイズ)中古で購入した物です。首元のサイズ表記が消えかかっています。購入後は未着用でカバーに入れて保管しているので状態は良いと思いますが神経質な方はご購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/cowpox969639.html
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