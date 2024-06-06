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ラケットバッグ6(リュック付き)
商品番号 A73655406877
商品名

ラケットバッグ6(リュック付き)
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...ラケットバッグ色…ネイビーブルー素材…ナイロン＋PVCエナメル子どもに５年前位に購入したものの、使われず、ずっとビニール袋に入ったまま押し入れにしまってありました。今回、写真を撮るにあたって初めて袋から出しました。タグの写真を載せましたので、詳しくはそちらをご参照下さい。どなたか使ってくださる方がいればお譲りしたいです。
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