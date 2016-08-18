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東京ヤクルトスワローズ　応援グッズ　傘　Tシャツ
商品番号 R79040328634
商品名

東京ヤクルトスワローズ　応援グッズ　傘　Tシャツ
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 1,793 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東京ヤクルトスワローズの応援グッズです。新品未開封です。傘は約50㎝黒いTシャツがM白いTシャツがL傘があるため宅急便にて発送予定です。シワありますが折って紙袋もお付けします。
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