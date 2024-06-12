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TORACO 伊藤将司タオル\u0026サングラスセット　阪神タイガース
商品番号 W55314684712
商品名

TORACO 伊藤将司タオル\u0026サングラスセット　阪神タイガース
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TORACOデーの限定非売品タオルとサングラスのセットです。阪神タイガース伊藤将司選手タオルは新品未開封。サングラスは確認のため開封していますが未使用。即購入可能です。破損防止のため梱包して宅急便コンパクトにてお送りします。野球チーム···阪神タイガース種類···その他
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