TORACO 伊藤将司タオル\u0026サングラスセット　阪神タイガース

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商品詳細
TORACOデーの限定非売品タオルとサングラスのセットです。阪神タイガース伊藤将司選手タオルは新品未開封。サングラスは確認のため開封していますが未使用。即購入可能です。破損防止のため梱包して宅急便コンパクトにてお送りします。野球チーム···阪神タイガース種類···その他
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