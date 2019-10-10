レアル・マドリード　ジダン　0405 ホーム

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商品詳細
未着用ですが、マーキングネーム薄れています。それ以外は状態かなりいいです。探していた方是非よろしくお願いします。確かオーセンティックだと思います！写真追加していただきたい時は言ってください。他サイトにも出品していますので購入前に一言お願いします
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