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レアル・マドリード　ジダン　0405 ホーム
商品番号 C11100113885
商品名

レアル・マドリード　ジダン　0405 ホーム
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未着用ですが、マーキングネーム薄れています。それ以外は状態かなりいいです。探していた方是非よろしくお願いします。確かオーセンティックだと思います！写真追加していただきたい時は言ってください。他サイトにも出品していますので購入前に一言お願いします
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