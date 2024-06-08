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ヨネックス　テニスシューズ　ソニケージ3　ワイド　オールコート　23.0cm
商品番号 M66042028361
商品名

ヨネックス　テニスシューズ　ソニケージ3　ワイド　オールコート　23.0cm
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 3,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックス　テニスシューズ　パワークッション　ソニケージ3　ワイド　オールコート　スモークブルー　23.0cm　先週購入し、カーペットコートで３時間ほど使用しましたが、足に合わなかったので出品します。屋内で１度の使用ですので、目立った傷や汚れはないと思います。
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